Son dakika... Aleyna Çakır cinayetinde yeni rapor talebi

Son dakika Başvuruda, şüpheli Ümitcan Uygun ile Çakır'ın sık kullandığı Instagram ve Tik Tok benzeri uygulama verilerinin hazırlanan, "Mobil Cihaz İmaj Alma ve İnceleme Raporu"nda yer almadığı belirtilerek, "fiziksel" yerine "mantıksal" imaj alma metodunun uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik mevcut ya da silinmiş bir çok verinin rapora yansıtılamadığı belirtildi.