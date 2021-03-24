Son dakika: Ceren Damar hakkında rezil sözler! Katilin dedesi hakim karşısında...

Ankara'da bir üniversitede araştırma görevlisi olan 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel'i öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in dedesi 80 yaşındaki İsmail Elçi, tanık olarak dinlendiği duruşmadaki sözleri nedeniyle 'Ölenin hatırasına hakaret' suçudan hakim karşısına çıktı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
SANIĞIN DEDESİNİN SÖZLERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU
Mahkemede tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi, Ceren Damar'a yönelik, 'Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması' ifadelerini kullanmıştı. Kullanılan ifadeler üzerine Şenel'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında Elçi'ye 'Ölenin hatırasına hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.
'BU İFTİRA NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'
Mahkemede söz alan Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, kızına iftira atıldığını ve bu iftira nedeniyle aile olarak zor günler geçirdiklerini ifade etti.
Damar, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığa topluma örnek olacak şekilde en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Anne Feyzan Damar da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
'MÜVEKKİLİMİN KULLANDIĞI TABİR DEYİM NİTELİĞİNDE'
Sanık Avukatı Vahit Bıçak, davanın cinayet davası olmadığı, bu nedenle suçtan zarar gören olmadıkları için, katılma taleplerinin reddedilmesini istedi.