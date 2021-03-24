Cinci hocaya 66,3 yıl hapis! Emekli hakim ile avukat kızlarını dolandırmıştı

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtarak emekli Danıştay Hakimi S.Y. ve avukat olan kızları D.Y. ile S.Y'nin dini inancını sömürüp, kızlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uğur A.'ya dava açıldı. Uğur A.'nın, "Zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 66 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, sanığın kendisini seyyid olarak gösterdiği, dini ve inanca dair duygularını sömürerek uzun bir süre menfaat sağladığı, sürekli olarak kendisine para göndermesini sağladığı, kurban kesmek üzerinden veya cinlerle korkutarak kişinin din ve inanca dair duygularını sömürerek zincirleme olarak dolandırıldığına yer verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müştekiler D.Y. ve S.Y.'nin müşteki emekli danıştay hakimi S.Y.'nin çocukları olduğu, hakkında tefrik kararı verilen K.Y.'nin eşi olduğu kaydedildi. Şüpheli Uğur A.'nın bu aile ile aracılar vasıtasıyla tanıştığı kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıttığı, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğinden bahisle işlerini büyütmek istediğini ve müşteki baba S.Y.'den kendisi için yatırımcı olmasını istediği, S.Y.'nin bu teklif sonrasında şüpheli Uğur A.'nın sistemli ve yöntemli eylemleriyle kontrol altına alınmaya başladığı anlatıldı.

Şüpheli Uğur A.'nın müşteki emekli danıştay hakimi baba S.Y.'yi Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden sürekli olarak etki altına aldığı, yine bu inancın kültürel taraflarını kullanarak, sürekli mesajlar gönderdiği, kendisini yine bu inançta yeri olan bir sıfat olan Seyyid olarak tanıttığı belirtildi. Çeşitli yöntemler kullanarak ve S.Y.'in dini ve inanca dair duygularını sömürerek uzun bir süre menfaat sağladığı, sürekli olarak kendisine para göndermesini sağladığı, kurban kesmek üzerinden veya cinlerle korkutarak kişinin din ve inanca dair duygularını sömürerek zincirleme olarak dolandırıldığına yer verildi.

İddianamede, şüpheli Uğur A.'nın S.Y.' yi etkisi altına aldıktan sonra müştekilerinin tamamının hayatının alt üst olduğu, ailenin bütün düzeninin dağıldığı, çok ciddi maddi zararın yanında manevi zararı da yaşadıkları, anne K.Y.'nin psikolijik sağlığının bozulduğu ve intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Müşteki S.Y. ile birlikte H.İ. isimli bir arkadaşını da dolandıran şüphelinin, kızına da istismarda bulunduğuna yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, Uğur A.'nın, müşteki S.Y.'nin kızları olan D.Y. ve S.Y.' de yönelerek cinsel amaçla yaklaşmaya başladığı bunu yaparken de dolandırıcılık suçunda kullandığı dini duygulardan başladığı, kendisine çizdiği dini motifler ve rol ile bu kez cinsel istismar eylemleri yapmaya giriştiği kaydedildi. Şüphelinin iki farklı yerde müştekinin kızı D.Y.'ye cinsel eylemlerde bulunduğu ve sözler söylediği, hürriyetinden alıkoyduğu D.Y.'ye karşı zincirleme olarak cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı.

İddianameye göre, 8 Mayıs 2017 tarihinde Uğur A.'nın müşteki D.Y. ile yalnız buluştuğu burada D.Y.'ye 'benimle bir süre birlikte yaşa, seni kendime aşık ederim' şeklinde sözler de bulundu.

Aynı kapsamda sürekli olarak müştekinin kızı S.Y.'ye karşı cinsel duygularını sorarak ve bu duygu dünyasına yönelik konuşmalar yaparak, cinsel eylemlerin ardından bu kez otel odasına girerek sarılmaya çalıştığı suçun basit cinsel saldırı vasfını kazandığı belirtildi.

Müştekinin kızları D.Y. ve S.Y.'nin avukatlık görevini icra ettikleri, Uğur A.'nın emekli danıştay hakimi S.Y.'nin mal varlığına karşı işlediği eylemlerle yetinmeyerek müştekiler S.Y. ve D.Y.'nin meslek icrası alanında da dahil olduğu müştekilerin hukuk ofisi açtıkları yaptıkları harcamalara rağmen şüphelinin hileli eylemlerinden maddi zarar gördüklerine yer verildi.

Şüpheli Uğur A. hakkında S.Y'ye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar, D.Y'ye karşı zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 8 yıl 9 aya kadar, tüm müştekilere karşı dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan toplam 52 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.