Son dakika: Emekli hakime macun tuzağında flaş gelişme! 550 bin lira dolandırıp kızlarına cinsel saldırıda bulundu...

Emekli Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Uğur A.'nın "Zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" ve "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede şüphelinin, emekli hakim S.Y.'yi etkisi altına aldıktan sonra müştekilerin tamamının hayatının alt üst olduğu, ailenin bütün düzeninin dağıldığı ve çok ciddi maddi zararın yanında manevi tahribat da yaşandığı vurgulandı. İddianame kabul edildi, şüpheli Uğur A. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.