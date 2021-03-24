Son dakika: İstanbul'da 23 yaşındaki gence sokak ortasında linç girişimi! Sopalarla dövüp bıçakladılar...

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Görgü tanıklarının da bilgisine başvuran ekipler, kısa sürede saldırganların kimliğini tespit etti. Olay sırasında Ümit Ö.'yü bıçakla yaralayan Y.D., ve 8 saldırgan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"SOPAYLA KAFASINA VURDULAR"



Olay anını anlatan ve yaralı gencin yardımına koşan mahalle sakinlerinden Nedim Çoban, "Ben balkondaydım. Çocuk koşarak geldi buraya. 10-15 kişi çocuğu araya sıkıştırdı. Sopayla kafasına vurdular. 3 yerinden bıçak darbesi aldı. Geldik evden aldığımız havlu ile kan kaybı yaşamasın diye tampon yaptık. Çocuk acıdan inliyordu. Saldırganlar ise kaçıp gitti. Polise ve ambulansa haber verdik" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA



Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun koştuğu ve kısa bir süre sonra Ümit Ö.'yü yakalayarak darp etmeye başladıkları, Ümit Ö.'nün kendisini korumak için yüzünü elleriyle kapattığı görülüyor. Ümit Ö.'yü aralarına alan saldırganın dakikalarca Ö.'yü darp ettikleri, saldırı sırasında bıçaklanan Ö.'nün sendelediği ve saldırganlar tarafından yol kenarına oturtulduğu kameraya yansıyor.