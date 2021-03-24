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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:05 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:24

Son dakika: Küçük kızları taciz eden şahsa esnaf tokadı! "Kız çocuğu babası olarak sessiz kalamazdım"

İHA
Son dakika: Küçük kızları taciz eden şahsa esnaf tokadı! Kız çocuğu babası olarak sessiz kalamazdım

Son dakika haberler... 'da ismi öğrenilemeyen bir şahıs, 12-13 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu takip ederek tacizde bulundu. Olayı gören Cihan Menekşe isimli esnaf adama tepki göstererek kızları iş yerine aldı. Esnaf ve tacizci arasında arbede çıktığı sırada polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yere yatırılarak kelepçelenen şüpheli polislere küfrederek tehditler savurdu.

Geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi, Çağlayangil Caddesi üzerinde şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 12-13 yaşındaki kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen bir kişi ile cadde üzerindeki esnaf Cihan Menekşe arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönerken, Menekşe, korkan kızları iş yerine aldı. Bu sırada polise haber verilmesiyle olay yerine yunus ekipleri geldi. Polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ve Menekşe'ye tepki gösteren şahıs, 'Aşkım milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmasanız. Hadi vur' sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın polis memuruna da küfrettiği görüntülere yansıdı. Olay sonrası ismi öğrenilemeyen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Olay anında 12-13 yaşlarında 3 kız çocuğunun arkasına bir kişinin takılıp onları rahatsız ettiğini ileri süren esnaf Cihan Menekşe, şahsın çocuklara sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Ardından duruma müdahale ederek çocukları iş yerine aldığını belirterek şunları söyledi:

"BİR KIZ ÇOCUĞU BABASI OLARAK SESSİZ KALAMAZDIM"

"Kızlar, 'ilerideki parkta birkaç bayanla tartıştı, oradan beri bizi takip ediyor' dedi. Adama tanıyor musun deyince, 'sana ne' dedi. Ben adamı tutunca, kızlar durağa doğru kaçtı. Ardından yine onların arkasından gitti. Ben de gidip kızları işyerine aldım. Kızlar çok korkmuştu, ağlıyorlardı. Arkalarından yine o geldi. Kapıda tartıştık, dışarıya attım. Biz tam birbirimize girdik, polis geldi ve olaya müdahale etti. Ben de bir kız çocuğu babası olarak sessiz kalmadım. Bir baba ve Türk evladı böyle bir duruma seyircisiz kalamaz."

"HİÇ KİMSE TÜRK POLİSİNE BU ŞEKİLDE HAKARETTE BULUNAMAZ"

Şahsın, kendisine ve polise tehditler savurduğunu ileri süren Menekşe, "Polislere ağır küfürler etti. Sizi aldıracağım, milletvekili var arkamda' dedi. Aynı şekilde bana, 'dükkanı başınıza yıkacağım' diyerek tehdit etti. Polis ekipleri, 'bizim görevimiz yargıya teslim etmek' diyerek tepki vermedi. Hiç kimse ne bizim çocuklarımıza ne de Türk polisine bu şekilde hakarette bulunamaz" ifadelerini kullandı.



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen şahısla, 3 kız çocuğunun görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yan yana yürüyen 3 kızın arkasından gelen şahsın, yine kızların yanındaki erkek bir çocukla tartışma içerisinde olduğu görüldü.

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Son dakika: Küçük kızları taciz eden şahsa esnaf tokadı! "Kız çocuğu babası olarak sessiz kalamazdım"
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