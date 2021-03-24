Son dakika: Küçük kızları taciz eden şahsa esnaf tokadı! "Kız çocuğu babası olarak sessiz kalamazdım"

"HİÇ KİMSE TÜRK POLİSİNE BU ŞEKİLDE HAKARETTE BULUNAMAZ"



Şahsın, kendisine ve polise tehditler savurduğunu ileri süren Menekşe, "Polislere ağır küfürler etti. Sizi aldıracağım, milletvekili var arkamda' dedi. Aynı şekilde bana, 'dükkanı başınıza yıkacağım' diyerek tehdit etti. Polis ekipleri, 'bizim görevimiz yargıya teslim etmek' diyerek tepki vermedi. Hiç kimse ne bizim çocuklarımıza ne de Türk polisine bu şekilde hakarette bulunamaz" ifadelerini kullandı.





GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Öte yandan kız çocuklarını takip ettiği iddia edilen şahısla, 3 kız çocuğunun görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yan yana yürüyen 3 kızın arkasından gelen şahsın, yine kızların yanındaki erkek bir çocukla tartışma içerisinde olduğu görüldü.