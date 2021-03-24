SON DAKİKA: Müge Anlı’da acı olay! Günlerdir aranıyordu bu halde bulundu!

Son dakika: Müge Anlı'da aranan TIR şoföründen acı haber geldi…İddialara göre; Bursa İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nden Yalova'ya taşınan TIR şoförü Ferhan Tetik, geçen hafta sırra kadem basmıştı.
52 yaşındaki adamın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Tetik'in oğlu, "Babamı üvey annem Hülya Hanım'ın öldürdüğünü düşünüyorum" iddiasını ortaya attı.
Bunun üzerine Anlı, "Kocanı arıyorsan buraya gel" çağrısı yaptı. Gizemli kadın ise dün yayına bağlandı.
Hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Eşinin kaybolmasıyla ilgisi olmadığını anlattı.
Bugünkü canlı yayında ise üzücü bir gelişme yaşandı.
Doğum gününde kayıplara karışan Ferhan Tetik'in cesedi ağaçta asılı bulundu. O anlar canlı yayına böyle yansıdı...
Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video
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