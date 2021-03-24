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Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:16 Son Güncelleme: 24.3.2021 12:28

: ’da acı olay! Günlerdir aranıyordu bu halde bulundu!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Müge Anlı’da acı olay! Günlerdir aranıyordu bu halde bulundu!

haberler… ile Tatlı Sert’te üzücü bir olay yaşandı. TIR şoförü , geçen hafta sırra kadem basmıştı. Günlerdir aranan Tetik’in, bugün ölü bulunduğu açıklandı. Sır olayın gizemi hala çözülemezken; Tetik’in oğlu ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.Üvey annesini suçlayan acılı genç, babasının intihar ettiğine inanmadığını anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Müge Anlı'da aranan TIR şoföründen acı haber geldi…İddialara göre; Bursa İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nden Yalova'ya taşınan TIR şoförü Ferhan Tetik, geçen hafta sırra kadem basmıştı.

52 yaşındaki adamın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Tetik'in oğlu, "Babamı üvey annem Hülya Hanım'ın öldürdüğünü düşünüyorum" iddiasını ortaya attı.

Bunun üzerine Anlı, "Kocanı arıyorsan buraya gel" çağrısı yaptı. Gizemli kadın ise dün yayına bağlandı.

Hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Eşinin kaybolmasıyla ilgisi olmadığını anlattı.


Bugünkü canlı yayında ise üzücü bir gelişme yaşandı.

Doğum gününde kayıplara karışan Ferhan Tetik'in cesedi ağaçta asılı bulundu. O anlar canlı yayına böyle yansıdı...

Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da acı olay! Günlerdir aranıyordu bu halde bulundu!
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