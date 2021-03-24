Son dakika: Otobüsten indirilen genç feci şekilde can vermişti! Olayın perde arkası ortaya çıktı...

KADIN YOLCUYLA TARTIŞMIŞ



Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Barış Bayram'ın indiği otobüsü tespit etti. Ekipler, Bayram'ın otobüste bir kadın yolcu ile tartıştığını, diğer yolcuların da kadının tarafını tuttuğu belirtildi. Tartışmanın ardından Barış Bayram'ın kendi isteğiyle otobüsten indiği kaydedildi.