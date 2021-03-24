Son dakika: Samatya cinayeti davasında karar çıktı! Maritsa Küçük canice öldürülmüştü

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Samatya'da ikamet eden annesi Maritsa Küçük'e 28 Aralık 2012 tarihinde telefonla ulaşamayan Bayizar Midilli, kardeşi Zadik Küçük'ü arayarak annesinin evine gitmesini söylediği, kısa bir süre sonra eve gelip kendi anahtarıyla kapıyı açarak içeri giren Zadik Küçük'ün de hemen kapının arkasında annesinin çıplak cesediyle karşılaştığı anlatılıyordu.

CANAVARCA HİSLE CİNAYET İŞLEMEK!

Otopside, Maritsa Küçük'ün boğazının kesildiği ve 12 yerinden bıçaklandığı, yüz kemiklerinin kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldığı kaydediliyordu. Elde edilen görüntülerde maktule Maritsa Küçük'ün 28 Aralık 2012 saat 14.09'da evinden çıkarak alışverişe gittiği, 15.05'de ise evine döndüğü, saat 15.18'de ise şüpheli bir kişinin evden çıkarken görüldüğü ve yapılan araştırmada bu kişinin Murat Nazaryan olduğunun tespit edildiği anlatılıyordu. Takibe alınan Murat Nazaryan ise 4 Mart 2013 tarihinde barındığı pansiyonda yakalanmıştı. Aynı gün yapılan DNA incelemesinde, olay yerinde bulunan bir kan lekesindeki DNA profile Nazaryan'a ait olduğu anlaşılmıştı. Sanık Murat Nazaryan hakkında "Canavarca hisle cinayet işlemek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyordu.