Son dakika: Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Anne SABAH'a konuştu





'BU NASIL BELEDİYECİLİK'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın ortaya çıkardığı skandala tepki yağdı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi, babası vefat etmiş 4 yaşındaki bir çocuğu su borcu için icraya vermiş! Bu nasıl bir su politikası, nasıl bir sistem zafiyeti, nasıl bir derman belediyeciliğidir?!" dedi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Bu zulümdür ve kabul edilemez" diye konuştu.

