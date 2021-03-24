SON DAKİKA: Türkiye günlerce İbrahim Zarap'ı konuşmuştu! İddianame mahkemeye gönderildi!

Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yaptı.