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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:15 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:34

: Türkiye günlerce 'ı konuşmuştu! İddianame mahkemeye gönderildi!

DHA
SON DAKİKA: Türkiye günlerce İbrahim Zarap'ı konuşmuştu! İddianame mahkemeye gönderildi!

haberler...Tarihler 6 Mart 2020’yi gösterdiğinde 'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. , eski eşi E.M’yi yolda sıkıştırdı. Genç kadına, kızının gözleri önünde öldüresiye dayak attı. Dehşet anları ise vatandaşlarca kayıt altına alındı. Korkunç olaydan kısa bir süre sonra yakalanan zanlı tutuklandı. Zarap hakkında bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Cani adam hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırlandı. İddianame ağır ceza mahkemesine yollandı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberler...Korkunç olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi.

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Zarap, burada eski eşine tekme-tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yaptı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Zarap 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


TUTUKLU YARGILANACAK

İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşüldü ve reddedildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

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SON DAKİKA: Türkiye günlerce İbrahim Zarap'ı konuşmuştu! İddianame mahkemeye gönderildi!
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