Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü. Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.
Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor.
TAKSİM'DE DOLU ETKİLİ OLDU
Taksim'de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü.
Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar dolu yağışı ile karşılaştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyeleri kullanarak dolu yağışından korunmaya çalıştı.
Hazırlıksız olan vatandaşlar ise aniden bastıran dolu yağışında Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde güçlükle ilerlediler.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'A YAKLAŞTI
Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.45 itibariyle yüzde 60'a yaklaştı.