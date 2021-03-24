Talihsiz kaza! Otoyolda yürürken kamyon çarpan adamın, yolcu otobüsünden indiği belirlendi

Kahramankazan Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akıncı Gişeleri mevkisinde durdurulan yolcu otobüsünün sürücüsü ile yolcuların ifadesi alındı.

Kazada hayatını kaybeden Bayram'ın yolcu otobüsünde bulunan kadın bir yolcu ile tartıştığı, bu nedenle kendi isteğiyle araçtan inmek istediği öğrenildi.