Taşkent’i sel vurdu

Konya'nın Taşkent ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü. Aşırı yağış nedeniyle yollar, duvarlar yıkıldı, köprüler hasar gördü. İlçedeki bazı mahallelere ise ulaşım sağlanamıyor.

Konya'da iki gündür sağanak yağmur, şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor. Yağışlar en çokta Taşkent ilçesini vurdu. Aşırı yağış nedeniyle yollar, köprüler zarar gördü, duvarlar yıkıldı. İlçenin bazı mahallelerine ise hale ulaşım sağlanamıyor. Bazı mahalleleri ilçeye bağlayan yollar ise tamamen kapandı. Bölgede büyük hasara yol açan selin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması ve yolların yeniden açılması için hem belediye hem de karayolları ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Belediye Başkanı Osman Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22-23-24 Mart tarihlerinde yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ilçemizde maddi manevi büyük hasarlar oluştu. Mahallelerimize ulaşan yollar ciddi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. İlçemiz genelinde mağdur olmuş tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun. Can ve mal kaybı olmadan bu günlerden geçmeyi nasip etsin" dedi.