Telabyad’da 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında 60 kilogram patlayıcı madde ile 80 adet basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü YPG/ PKK'nın eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerin bölgede yaptığı istihbarat çalışmalar kapsamında (80) adet basma tipi anahtar sistemi ile (60) kg TNT patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcı maddeler kontrollü şekilde imha edildi. Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.