Test sonuçları pozitif çıkan baba ve oğlu otobüsten indirilip karantinaya alındı

Araf Akkurt ve oğlu Aslan Akkurt, sabah saatlerinde Ankara Keçiören'de PCR testi yaptırdı. Baba ve oğlu test sonuçlarını beklemeden yolcu otobüsüne binerek memleketleri Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine sağlık görevlileri baba ve oğluna telefonla ulaştı. Baba ve oğlunun Şanlıurfa'ya doğru gittiklerini söylemesi üzerine sağlık görevlileri durumu polise bildirdi. Polis, otobüs şoförü Müslim Elçioğlu'na ulaşıp, durumu anlattı. Elçioğlu, yolcularla birlikte terminale yaklaştı. Baba-oğul otobüsten indirildi. Testlerinin pozitif çıktığından haberi olmadıklarını belirten Araf Akkurt, ''Bugün saat 11.00'de Keçiören'de test olduk ve sonuçların yarın çıkacağını belirttikleri için Şanlıurfa'ya evimize gidiyorduk'' dedi.

Ambulansla karantinaya alınmak üzere Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurda götürülen baba ve oğluna, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Otobüste görevliler tarafından dezenfekte edildi.

İlker BAŞ / SABAH