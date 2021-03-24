TikTok’ta ‘Beni kurtarın’ diye ağladı! Valiliğin açıklaması herkesi şaşırttı!



N.A. ve komşusu arasında bir köpek kavgası nedeniyle tartışma çıktığını ve herhangi bir ev basma, tehdit olayının söz konusu olmadığı belirtilen valilik açıklamasında, "N.A. isimli vatandaşımızın TikTok uygulaması üzerinden "…yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar…" şeklindeki paylaşımı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. N.A. isimli şahıs, köpek kavgasını ayırmaya çalışan dayısının, komşuları Ş.A. isimli kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındığını fark etmesi üzerine aralarında çıkan sözlü münakaşanın büyümesiyle, durum N.A. tarafından kolluk birimlerine bildirilmiş ve her iki tarafın da müşteki şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında idari makamlarca karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verilmiştir" denildi.