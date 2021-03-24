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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:31

Trafik dedektifleri Murat ağabeyleriyle buluştu

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Trafik dedektifleri Murat ağabeyleriyle buluştu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nün öğrencilere yönelik "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi” bütün hızıyla devam ediyor. Öğrencilerin şehirde “Trafik dedektifleri” gibi hareket etmesini sağlayan proje pandemi nedeniyle online yapıldı.

Pandemi önlemleri kapsamında Türk-İş İlkokulu öğrencileriyle online buluşan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi Polis Memuru Murat Ünal, temel trafik kurallarını anlattı. Trafik temel kurallarını öğrencilere internet ortamında anlatan Ünal, bilinçli yayanın nelere dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

Öğrencilerin 'Murat Ağabey' diye tanıdığı Ünsal, eğitimde öğrencilerin trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için neler yapmasını da eğlenceli bir dille anlattı. Okul servisi kuralları, yolun karşısına güvenli geçiş alanları, güvenli oyun alanları, bisiklet ve kaykay kullanma şekilleri, Trafik İşaretleri, trafik kuralları ve yaya önceliği bilincinin oluşması konusunda bilgiler veren Murat Ünal, eğitimlerin süreceğini belirtti.

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Trafik dedektifleri Murat ağabeyleriyle buluştu
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