Trafik dedektifleri Murat ağabeyleriyle buluştu

Pandemi önlemleri kapsamında Türk-İş İlkokulu öğrencileriyle online buluşan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi Polis Memuru Murat Ünal, temel trafik kurallarını anlattı. Trafik temel kurallarını öğrencilere internet ortamında anlatan Ünal, bilinçli yayanın nelere dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

Öğrencilerin 'Murat Ağabey' diye tanıdığı Ünsal, eğitimde öğrencilerin trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için neler yapmasını da eğlenceli bir dille anlattı. Okul servisi kuralları, yolun karşısına güvenli geçiş alanları, güvenli oyun alanları, bisiklet ve kaykay kullanma şekilleri, Trafik İşaretleri, trafik kuralları ve yaya önceliği bilincinin oluşması konusunda bilgiler veren Murat Ünal, eğitimlerin süreceğini belirtti.