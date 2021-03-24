Tunceli’de 236 çiftçiye 56 ton sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75'i hibe olmak üzere 236 çiftçiye sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtımına Vali Mehmet Ali Özkan, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Uluç ve çiftçiler katıldı.

Dağıtımdan önce konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "İlimiz genelinde 6 bin dekar arazide atıl tarım arazilerini değerlendirmek üzere yüzde 75'i hibe olmak üzere sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Neşet Ertaş'ın söylediği gibi "Aşkla çalışan yorulmaz." Bu arkadaşlarımız da aşkla çalışan arkadaşlarımız. Başta Tarım Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Özkan'ın konuşmasının ardından 50 ton sertifikalı nohut ve 6 ton kuru fasulyenin çiftçilere dağıtımı gerçekleştirildi.