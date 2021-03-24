Türk İslam Karakoç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türk İslam Karakoç hayatı!

Türk İslam Karakoç hayatı yenilenen MKYK listesi ile gündeme geldi. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, partiyi 2023 seçimlerine götürecek dönemin kadroları belli olurken Türk İslam Karakoç kimdir, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Birçok görevde bulunan ismin şair ve ve yazar Abdurrahim Karakoç'un oğlu olduğu biliniyor. Türk İslam Karakoç, 1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan İlçesine bağlı, Eski adı Cela olan Ekinözü Kasabasında doğdu.

TÜRK İSLAM KARAKOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan İlçesine bağlı, Eski adı Cela olan Ekinözü Kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Cela Kasabasında tamamladı. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğludur.

TÜRK İSLAM KARAKOÇ HAYATI

Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde başladı. Ankara Sincan Lisesinden mezun oldu. 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu.

1996 yılında bu tarafa yaklaşık 18 yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

İş Hukuku alanında master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku alanında Eğitim/Sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.

Sosyal alanda bir çok sivil toplum örgütünde görevler aldı ve halen bazı görevleri devam etmektedir.

Sivil toplum kurumları olarak Hukuk-Demokrasi Derneği kurucusu, Türk Hukuk enstitüsü Yön.kur üyeliği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Kurucu/Yöneticiliği, Sosyal Politikalar Vakfı, Avrasya Demokrasi Derneği kurucusu, Tekdav Vakfı, Eko Avrasya Derneği Yon Kur, sayabilir. Ayrıca bir dönem Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği yapmıştır.

Siyasi Olarak BBP Ankara İl başkan Yardımcılı Görevinde bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca, az seviyede Rusça lisanlarını bilmektedir.