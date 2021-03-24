Uyuşturucu kullandıktan sonra arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Nevşehir merkez Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde açık arazide 22 Mart'ta E.A. isimli şahıs, uyuşturucu kullandıktan sonra aralarında çıkan tartışma sonrasında M.Y. isimli arkaşdaşını tüfekle ayağından vurdu.

İhbar üzerine Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerine giderek, E.A, M.S, M.P, Ö.D. ve E.P. isimli şahısları gözaltına aldı.

Ayağından yaralanan M.Y. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde 1 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ile 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada ise, 2 parça halinde şeffaf poşet içinde 0,92 gram ve alüminyum folyo içerisinde 1,11 gram bonzai ile şeffaf poşet içerisinde 0,30 gram gelen metamfetamin, M.Y. isimli şahsın cebinden alüminyum folyoya sarılı 0,53 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslar hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek", "Parada sahtecilik" ve "Uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

M.Y'yi vuran E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.