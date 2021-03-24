Vali Çuhadar’dan Kızılay’a kan bağışı…

Kan vermek üzere Kızılay'ın yeni Hükümet Konağı girişinde açmış olduğu standı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'ı Kızılay Başkanı Mehmet Murat Bulut karşıladı.

Bir hafta sürecek kan bağış kampanyası ile ilgili Türk Kızılay'ı Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çuhadar, kamu kurum ve kuruluşların personeli ile tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kızılay'a kan bağışı yapan Vali Mahmut Çuhadar, "Kızılay'ın düzenlediği kan bağış kampanyasına bizlerde katıldık. Sağlığı yerinde olan bütün Adıyamanlı hemşerilerimi bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya ve Valiliğimiz girişinde açılan ünitede kan vermeye davet ediyorum. Verdiğimiz kan belki kendimizin, belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacak. Bağışların en büyüğü insan hayatını kurtarmak ve bu iş için kan bağışı yapmaktır" dedi.

Kızılay Başkanı Murat Bulut, bugün Valiliğimiz girişinde açmış olduğumuz kan bağış ünitesini ziyaret ederek kan bağışında bulunan Sayın Valimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz "dedi.