Van'da sokaklar tıklım tıklım

Geçtiğimiz yıl Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs can almaya devam ediyor.

Her geçen gün virüsten dolayı enfekte olan kişi sayısı artarken, aşı yapanlarında sayısı paralele olarak artıyor. Virüsün dünyaya yayılmasıyla birlikte ülkelerde yayılmanın önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. Türkiye'de de virüsle mücadele kapsamında ciddi tedbirler alındı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarıyla virüsle mücadelede ciddi yol kat eden ülkemiz, normalleşmeyle birlikte vatandaşların bilinçsiz davranması ile vaka sayılarında da artış görüldü. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte vaka sayılarına göre renk haritası oluşturan Sağlık Bakanlığı, haftalık olarak vaka sayılarını ve haritalarda renk değişimini de kamuoyu ile paylaşıyor. Bir süre önceye kadar "mavi haritada" yer alan Van'da son günlerde artan vaka artışları vatandaşı tedirgin ederken, tedbirlerde arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak yayımladığı ülkedeki vaka sayısı haritasında "Sarı"ya dönen kentte de vaka sayıları her geçen gün artıyor. Son vaka oranına göre Van'daki vaka sayısı 27,41 olarak kayıtlara geçerken, Vanlıların sokak ve caddeleri tıka basa doldurması ise tedirgin ediyor. Bir süre önceye kadar "hayat eve Sığar" uygulamasında beyaz olan Van haritası son günlerde ise maviye dönmeye başladı.

VAN'DA VAKA SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20- 26 Şubat'ta açıkladığı illere göre vaka sayıları haritasında Van'ın 10,13 olan vaka oranı, 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta açıkladığı son verilere göre, 20,13'e ve en son 19 Mart'taki açıklamada ise 27,41'e yükseldiği görüldü. Özellikle il dışından gelenler, kurulan gizli ev taziyeleri ve normalleşmeyle birlikte vatandaşların kurallara uymamasından kaynaklı olarak vaka sayıları her geçen gün arttı. Van'da yetkililer, vaka sayılarının artmaması için sürekli uyarılar yaparken, polis ekipleri de kentin en işlek caddelerinde devriye gezerek kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Kentte vaka tespit edilen köyler karantinaya alınırken, okullar da 10 gün süreyle kapatıldı.

VAN ESNAFI TEDİRGİN

Van'da lokantada çalışan ve uzun süredir artan vakalardan dolayı iş yerlerinin kapalı olduğuna dikkat çeken Muzaffer Sevgen, "Van'daki vaka sayılarının artmasının ve mavi olan haritanın sarıya dönmesinin en büyük sebebi insanların hastalığı ciddiye almaması. Duyarlı davranmıyoruz. Kişi önce kendi tedbirini alır ve kendi doktorluğunu yapar. Herkes üzerine düşeni yapar ve dikkat ederse düzeleceğimize inanıyorum. Bu virüs oyun değil. Şakaya gelmez. Söz konusu olan canımız." şeklinde konuştu.

MASKE, MESAFE VE HİJYENE DİKKAT EDELİM

Sevgen, "İnsanların özellikle temas ettikleri yerleri ve insanlarla olan mesafesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Her yer dolu nereye gitsen dolu. Ama lokantaya giriyoruz kimse yok. Ama yine de en çok lokanta ve kafeler cezalandırılıyor. İnsanlara çağrımız lütfen biraz daha dikkat edelim. Biraz daha dikkat edersen bu beladan kurtulacağız. Herkes birbirinden sorumlu. Başka kimselere bulaştırmamak için lütfen dikkat edelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim." dedi.

GİZLİ TAZİYELER İŞİ BOZDU

Vatandaşlardan Ali Erdem, Van'da her geçen gün vakaların arttığını ifade ederek, "Her gün vaka sayılarını televizyondan takip ediyoruz. Hem ülkede hem de Van'daki vaka sayılarının artışından dolayı çok tedirginiz. Birçok kişi tedbirlere uymuyor. Bu da bizi tedirgin ediyor haliyle. Biz elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama duyduğumuz kadarıyla kurulan gizli taziyeler Van'daki mavi haritayı sarıya çevirdi." dedi.

MAVİ OLAN HARİTA SARIYA DÖNDÜ

Covid-19 nedeniyle iş yerlerinin uzun süredir kapalı olduğuna vurgu yapan Havva Acar, "Artan vakalar nedeniyle iş yerimiz kapandı. Normalleşmenin başlamasıyla tekrar işimize döndük. Şuan Van'da vakalar artıyor ve mavi olan harita sarıya döndü. Bu da bizi tedirgin ediyor. Bu harita kırmızıya dönerse yeniden iş yerlerimiz kapanacak ve biz işsiz kalacağız. Bu da bizi maddi olarak zorlayacak. Bu durum aynı zamanda ailemizi de etkiliyor. Vatandaşlara çağrımız lütfen biraz daha dikkatli olalım." diye konuştu.