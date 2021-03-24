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Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:09

Yaralı kartalı jandarma buldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yaralı kartalı jandarma buldu

’ın Samandağ ilçesinde devriye atan Jandarma yol kenarında yaralı bir kartal buldu. Jandarma bulduğu yaralı kartalı tedavisi yapılması için Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önleyici kolluk devriyesi esnasında Meydan Mahallesi'nde bir yaralı kartal buldu.

Yapılan kontrolde soğuk ve açlıktan bitkin halde bulunan kartalın sağ kanadının kırık olduğu tespit edilen yaralı kartal Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından teslim alınarak tedavisinin yapılabilmesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde bulunan, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine edildi. Burada tedavi edilecek olan kartal, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Yaralı kartalı jandarma buldu
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