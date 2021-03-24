Yaralı kartalı jandarma buldu

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önleyici kolluk devriyesi esnasında Meydan Mahallesi'nde bir yaralı kartal buldu.

Yapılan kontrolde soğuk ve açlıktan bitkin halde bulunan kartalın sağ kanadının kırık olduğu tespit edilen yaralı kartal Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından teslim alınarak tedavisinin yapılabilmesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde bulunan, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine edildi. Burada tedavi edilecek olan kartal, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.