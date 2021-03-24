Yeşilay'dan psikolojik danışmanlara seferberlik eğitimi

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve okullarda görev yapan 800 Rehber Öğretmene, 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitici Eğitimi' verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Uygulama Protokolü' kapsamında, Şanlıurfa'da görev yapan Rehber Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitim programının açılışı gerçekleştirildi.Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge üyesi Muharrem Çelik, düzenlenen Eğitim ilgili şunları söyledi.

"İl milli eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlayan TBM eğitici eğitimi, farklı tarihlerde 12 ilçede devam edecektir. Daha önce Şanlıurfa, da 1600 PDR öğretmeninde eğitildiğini belirten Çelik, bu yıl 800 öğretmene daha eğitim verileceğini vurguladı.

Başkan Çelik desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin'e ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'e teşekkür etti. Eğitimin açılış programına İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Ferhat Emre katıldı

Şube Müdürü Ferhat Emre "TBM Eğitici Eğitimini gençlerimize, velilerimize ve ilimize hayırlı olmasını dileyerek, bu eğitimin genç potansiyelin fazlaca olduğu ilimiz için çok önemli olduğunu söyledi. Bu eğitimlerde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerinin önemini vurgulayarak katılıcımalara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.