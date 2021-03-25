3 yıldır aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar beldesinde, 2018 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile jandarma ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, yaptıkları araştırma ve soruşturmalar neticesinde, Hacılar beldesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelisinin, 40 yaşında K.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan 22 farklı yakalama kaydının olduğu tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.