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Giriş Tarihi: 25.3.2021 19:39

3 yıldır aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
3 yıldır aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıl önce gerçekleştirilen hayvan hırsızlığı olayında kayıplara karışan zanlı yakalandı.

Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar beldesinde, 2018 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile jandarma ekipleri çalışmalarını tamamladı.
Ekipler, yaptıkları araştırma ve soruşturmalar neticesinde, Hacılar beldesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelisinin, 40 yaşında K.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan 22 farklı yakalama kaydının olduğu tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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3 yıldır aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
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