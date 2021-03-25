373 milyonluk hacker vurgunu

KÖRFEZ ülkelerindeki bir bankanın bilişim sistemlerine giren uluslararası hacker şebekesi; 5 ülkede bulunan paravan şirketlere 373 milyon 760 bin lira aktardı. 4'ü yabancı 10 kişilik şebeke İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonu düzenleyen İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisine göre; şüpheliler bankanın bilişim sistemlerine girdi. Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, Çin, Filipinler, Hong Kong ve Türkiye'de işbirlikçisi olan bazı paravan şirketlere para aktarıldı. Türkiye'de 'Sağlık S.Sistemleri' adlı bir firmaya 519 bin 140 euro geldi. Türkiye'de yüklü miktarda gayrimenkul satın almayı hedefleyen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. 4'ü yabancı 5 şebeke üyesi aranıyor.