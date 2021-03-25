39 Plaka Kodu Hangi İlin? 39 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?

En çok da yurt içi yolculuklarda trafiğe çıkıldığı sırada farklı il kodu olan birçok araç plakası ile karşılaşırız. Hal böyle olunca vatandaşlar bu rakamların hangi ile ait olduğunu merak ederek konuya ilişkin yanıt arıyor. Bu kodlar arasında yer alan 39 plaka kodu da merak edilenlerden yalnızca bir tanesi. Peki, 39 plaka kodu hangi şehre ait? 39 plaka nerenin kodu? İşte tüm detaylar…

39 PLAKA NERENİN KODU?

Türkiye'de 81 vilayet için de ayrı ayrı plaka kodları vardır. Bu kodlar her ile göre değiştiği bilinirken 39 plaka kodu özellikle uzun yolcularda trafikte karşılaşılmakta ve merak edilmektedir. 01-81 aralığında numaralandırılan bu sayılar plakaların ilk iki hanesinde bulunur. Ve araçların kayıtlı olduğu ili temsil eder. 39 plaka kodu Kırklareli şehrine aittir.

39 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Tekirdağ iline komşu olan Kırklareli, merkez haricinde iki ilçeyi içerisinde barındıran ve Marmara bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Plakada yer alan harflerden yola çıkarak araçların kayıtlı olduğu ilçeler de bulunabilir.

2018 yılı Mart ayındaki istatistiklere göre bu ilimizde 131.300 civarında plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakamdan yola çıkarak 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık binde 6'sına tekabül ettiğini söyleyebiliriz…

KIRKLARELİ İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

- Kırklareli Merkez ( AC, AZ, DA, DZ, EA, ET, M, T )

- Kırklareli Lüleburgaz ( LA, LZ, M, SA, SD, T )

- Kırklareli Babaeski ( M, NA, NZ, T )

38 Nerenin Plaka Kodu? Araçlarda 38 Plaka Neresi - Hangi Şehir Plakası?