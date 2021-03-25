5 aylık bebeğin yemek boruna takılan çengelli iğne operasyonla çıkarıldı

Diyarbakır'da yaşayan Esvet ile Amine Solmaz çiftinin 5 aylık bebekleri Efraim'in nefes borusuna çengelli iğneli nazar boncuğu kaçtı.

Durumu fark eden aile, bebeğin ağzına kaçan nazar boncuğunu çıkardı ancak çengelli iğneyi çıkaramadı. Bunun üzerine en yakın sağlık kuruluşuna götürülen bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Ambulansla Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümü'ne getirildi. Bebeğin yapılan tetkiklerinde iğnenin yemek borusunun alt kısmında takılı kaldığı tespit edildi. Çocuk Endoskopi Ünitesinde yapılan endoskopik çalışma sonucu bebeğin yemek borusundaki iğne, çıkarıldı. Bir süre gözlem altında tutulan bebek, taburcu edildi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Hastayı kabul ettik, 5 aylık bir hasta. Bize gelmeden önce üzerinde bulunan nazar boncuğunu çengelli iğne ile birlikte ağzına götürmüş. Aile de fark edince müdahale etmiş, ağzındaki nazar boncuğunu çıkarmış fakat o esnada çengelli iğne yemek borusuna kaçmış. Hasta geldiği zaman çektiğimiz röntgende çengelli iğne yemek borusunun alt kısmında takılı vaziyetteydi. Hastaya 15 dakikalık sedasyon altında işlem yapıldı, endoskopi ile parça çıkarıldı. Hasta şu anda gayet iyi. Biraz sonra da evlerine göndereceğiz" dedi.