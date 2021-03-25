6 yıl karnında gazlı bezle yaşadı

İstanbul'da, 2011'de genital bölgesindeki kanama nedeniyle ameliyat edilen Mesude K.'nin (40) karnında gazlı bez unutuldu. Talihsiz kadın, 6 yıl gazlı bezle yaşadı. Ameliyat sonrası yerleştiği İzmir'de yıllarca karnında ağrı ve şişlikle yaşayan, psikolojik bunalım nedeniyle kendini izole eden Mesude K. ağrıları dayanılmaz hal alınca özel bir hastaneye başvurdu. Mesude K.'nin karnından yıllar önceki ameliyattan kalan gazlı bez çıktı.Ameliyatın ardından doğurganlığını kaybeden, son ameliyatta ise ince bağırsağının bir kısmı alınmak zorunda kalan kadın, ilk operasyonu gerçekleştiren doktorlar hakkında savcılığa şikayette bulundu. Eşine karşı aile olma gerekliliğini yerine getiremediğini, her seferinde duyduğu ağrı sebebiyle aile hayatının zarar gördüğünü anlatan Mesude K. "Ölümle burun buruna geldim, yıllar önce yapılan bir hatanın acısını gençlik döneminde çekerek hayatım karardı. İnce bağırsağımın belirli bir kısmının alınması nedeniyle vücudumda geri dönülmez mağduriyete sebep oldu. 2011'de beni ameliyat eden doktorlardan şikayetçiyim" dedi.SABAH'a konuşan Mesude K., "Benim başıma gelen kimsenin başına gelmesin. Beni yıllarca mağdur eden, ihmalkâr davranış gösteren herkesten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Mesude K.'nin avukatı Gökçe Baybora Aslan ise "Başlatmış olduğumuz hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Doktorların bu ihmalkârlığı asla kabul edilemez. Manevi tazminat davası da açtık" diye konuştu.