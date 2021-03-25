7 kişinin öldüğü katliam gibi kazada karar çıktı

Kocaali Alandere mevkiinde 2 Eylül 2018'de meydana gelen kazada, F.K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek motosikletli gruba çarpmış. Feci kazada ticari araçta bulunan aynı aileden Gülcan Morkoç Aslanbaş, Ufuk Aslanbaş, Canan Morkoç Aslanbaş, Gülsüm Morkoç Aslanbaş ile motosikletli grupta bulunan Gökhan Çodal ile Yunus Emre Kurt hayatını kaybetmiş. 3 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü F.K. hakkında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık M.O.I ise beraat etti.