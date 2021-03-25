Adapazarı’nda intihar girişimi!

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Osman H., saat 17.45 sıralarında Adapazarı Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde kafasına dayadığı silahın tetiğine basarak intihar girişiminde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde kanlar içinde bulunan Osman H., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Osman H.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.