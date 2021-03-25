AFAD’ın deprem simülasyon tırı Adıyaman’da…

Adıyaman merkez eski Valilik önündeki boş alana konuşlandırılan Mobil Deprem Simülasyon Tırı, 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında 09:00-16:00 arasında maske - mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilip, AFAD Uzmanları tarafından deprem simülasyonu ile deprem anı ziyaretçilere yaşatılarak, deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Çevre ve Şehircilik Müdürü Kadir Kandemir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte AFAD'a ait Mobil Deprem Simülasyon Tırını ziyaret ederek, AFAD Uzmanlarından deprem, öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekilleriyle ilgili uygulamalı olarak bilgiler aldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra Deprem Simülasyon Tırında uygulanan 7.2 şiddetindeki Van depreminin canlandırmasını yaşadı. Vali Çuhadar ve beraberindekiler deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.

Kısa süreli eğitim sonrası AFAD Uzmanları tarafından Vali Mahmut Çuhadar'a ve beraberindeki heyete deprem çantası takdim edildi.