Akdeniz’in özel çocukları ebru sanatını öğrendi

'Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliklerini sürdüren Akdeniz Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce, organize edilen renkli etkinlikte, Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencileri ile eğitmenleri, Karacailyas Kültür ve Sanat Evi'nde buluştu.

Belediye bünyesinde çalışan eğitmenler eşliğinde Akdenizli down sendromlu çocuklar, eğitmenler gözetiminde bir yandan kendilerine öğretilen ebru sanatı ile hünerlerini sergiledi, diğer yandan killi çamura çeşitli şekiller vererek el emeği heykelcikler ve objeler yaptı.

Yüzlerini de rengârenk boyayarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçiren Akdeniz'in özel çocukları, etkinliğin sonunda bağlama eşliğinde söylenen türkü ve şarkılara da eşlik ederek, unutamayacakları mutlu bir gün yaşadılar.

GÜLTAK; "HAYATIN HER ANINDA ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Down sendromunun, sanılanın aksine bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu belirterek, "Bizler bu dünyayı ve hayatı, genetik farklılığı olan bireylerle de paylaşıyoruz. Bu farklılık onları, engelli değil tam tersine ayrıcalıklı kılıyor. Tabi Down sendromlu bireyler, özel ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyarlar. Bizlerin görevi de onları bu süreçte yalnız bırakmamaktır. Bu hayatı birbirimizi severek ve paylaşarak mutlu olabiliriz. Özel çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf etmeye, hayatın her anında ve alanında özel çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.