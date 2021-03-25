Antalya'da ebeye hakaret: Kes sesini geri zekalı!

'ADLİ VE İDARİ YERLERE BAŞVURDUK'

Serpil Minaz'ın eşi Selim Minaz, amir hakkında hakaret davası açtıklarını belirterek, "Eşim devlet memuru, otizmli oğlumuz nedeniyle kullandığı yasal hakları ve izinleri var. Bu izinler amirini rahatsız etmiş. Eşim de gün içerisinde daha çok görev verilme, daha çok filyasyona gönderilme gibi durumla karşılaşınca eşitlik talep etti. Bu talep üzerine amiri odasına çağırıp, 'Kes sesini, gerizekalı' diyerek hakaret ediyor. Biz bu konuyla ilgili hem adli, hem idari yerlere başvuru yaptık" dedi.

Uzmandan kanser uyarısı! Çay severler dikkat!