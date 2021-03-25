Arda Anlamı Nedir? TDK ile Arda Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu?

Türkiye'de en popüler isimler arasında yer almaktadır. Birçok ünlü de bu ismi taşırken, anne ve baba adayları erkek çocuğuna bu ismi vermeden önce anlamına göz atar. Arda isminin anlamını, kökenini ve diğer tüm bilgileri öğrenerek son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Türk Dil Kurumu'na göre Arda isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Arda isminin anlamı nedir ve Kur'an'da geçiyor mu?

ARDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en sevilen ve en sık rastlanan erkek isimlerinden bir tanesidir. Arda isminde birçok ünlü kişi vardır. Bu ismin telaffuzunun kolay olması ve kulağa hoş gelmesi en önemli tercih nedenleri arasında yer alır. Türk Dil Kurumu'ndaki isimler sözlüğüne göre Arda, yere dikilen çubuk anlamını taşır.

Arda isminin özellikleri arasında en çok dikkat çekeni liderlik vasıflı kişi olmasıdır. Sorumluluk sahibi olup, kendi görevlerini titizlikle yerine getirirler. Cesur ve oldukça güçlü olup, gücünü nerede kullanıp kullanmayacağını ise çok iyi bilmektedirler.

Arda isminin diğer anlamları şöyle;

1. Hükümdar veya kumandan asası.

2. İşaret olarak yere dikilen çubuk.

3. Sonra gelen.

4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.

5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

ARDA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde Arda ismi geçmemiştir. Dört harfli olan bu isim buna rağmen geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve popülerliğini devam ettirmektedir.