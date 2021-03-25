Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı sanayi sitesinde S.K. isimli iş yerine gelen 64 yaşındaki Kamil Kocabıyık, iş yerinin birinci katından bilinmeyen bir sebeple asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk deldi. Kazada yaralanan Kamil Kocabıyık, ambulansa bindirilerek Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kocabıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazanın ardından Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.