Aydın'da restoranda silahlı kavga: 7 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir restoranda çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Soğancılar Caddesi'ndeki restoranda 2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol ve Halil F. kardeşler, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

İş yeri sahibi Ahmet A, restoranda çalışan Songül B. ile müşteriler Hüdayi Ö, Bilal K, Kenan A. tüfek saçmalarından, Şenol ve Halil F. de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.