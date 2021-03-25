Aynı köyde üçüncü muhtarlık kavgası: 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara köyünde üç yıl önce yapılan muhtarlık seçiminde aday olan İbrahim Bilgiç ve İsmail Bilem'in taraftarları arasında başlayan tartışmada taraflardan biri darp edilerek yaralandı.

Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine giderken yolu kesildi. İki grup arasında burada da çıkan taşlı sopalı kavgada toplam 4 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma köyde güvenlik önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Daha önce de aynı köyde biri seçim öncesi biri de seçim gününde olmak üzere iki defa taşlı sopalı kavga meydana gelmişti.