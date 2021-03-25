Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahadır M. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bahadır M.' nin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.