Başkan Ekrem Yüce 2023 Manifestosu’nun önemine işaret etti

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte kongreye katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce önemli mesajlar verdi. Türkiye'deki güven ve istikrar ortamının sürdüğüne dikkat çeken Başkan Yüce, Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı 2023 Manifestosu'nun önemine işaret etti.

Başkan Erdoğan'ın "Yeni anayasanın ruhunda millet olacak 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıca dönüştürerek 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı ile kavuşturacağız" sözlerini hatırlatan Başkan Yüce,"Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha güçlü ve kalkınan Türkiye'nin 2023 hedeflerine güven ve istikrar ortamında ilerlediğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanımızın yanında 2023 hedeflerine her geçen gün güçlenerek yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Sakarya'nın her alanda kalkındığını ve üreten bir şehir olduğuna da dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, "Hamdolsun şehrimiz gerek bölgemizin gerekse ülkemizin parlayan yıldızı konumda. Yerel yönetimlerimizin hizmetlerinin yanı sıra devletimizin de yatırımlarıyla Sakarya, 2023 hedeflerine çok daha güçlü bir şekilde yolculuğunu sürdürüyor. Her zaman AK Partimize ve Cumhur İttifakına en iyi şekilde destek veren Sakaryamız inşallah 2023'te de Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu bir kez daha gösterecek" dedi.