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Giriş Tarihi: 25.3.2021 15:52

’da korkutan yangın!

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da korkutan yangın!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü’nde bulunan Kristal Park tesislerinde çatı onarımı esnasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çıkan yangında tesisin büyük bölümü zarar gördü.

Batman kent merkezinde bulunan Site Mahallesi'ndeki TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kristal Park tesislerinde çatı onarımı esnasında çıkan kıvılcımlar çatı kısmını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Batman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan TOMA ile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında büyük ölçüde zara gören tesiste soğuma işlemleri sürüyor.

VALİ ŞAHİN OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Yangın haberini duyan Vali Hulusi Şahin, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Vali Şahin, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir'den bilgi aldı.

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Batman’da korkutan yangın!
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