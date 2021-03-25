Batman’da korkutan yangın!

Batman kent merkezinde bulunan Site Mahallesi'ndeki TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Kristal Park tesislerinde çatı onarımı esnasında çıkan kıvılcımlar çatı kısmını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Batman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan TOMA ile müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında büyük ölçüde zara gören tesiste soğuma işlemleri sürüyor.
VALİ ŞAHİN OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Yangın haberini duyan Vali Hulusi Şahin, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Vali Şahin, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir'den bilgi aldı.