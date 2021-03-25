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Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:48

Belediye ilçelerde 664 ağaç dikti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Belediye ilçelerde 664 ağaç dikti

, ilçelerde başlattığı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Çermik’te 247, ’de 180, Silvan’da 170 ve Çüngüş’te 67 ağaç dikti.

Baharın gelmesiyle çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkeziyle birlikte ilçeleri de yeşillendirmek için farklı türlerde ağaç dikime başladı.

4 ilçede başlatılan ekim çalışmalarıyla şimdiye kadar farklı türde 664 ağcın dikimi gerçekleştiren ekipler, , ilçelerde dikilen ve daha önce var olan ağaçların olumsuz hava şartlarında kırılmaması için herek çakımı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente estetik bir görünüm kazandırmak için, refüj, bulvar, park ve kaldırımlarda peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ile çalı dikimlerini sürdürecek.

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Belediye ilçelerde 664 ağaç dikti
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