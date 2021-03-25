Beraat Kandili programı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Batman’da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programına Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret ederek başladı. Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Erbaş'a Vali Şahin tarafından hat sanatını içeren levha hediye edildi. Site camisinde Cuma hutbesi okuyacak olan Erbaş, daha sonra Beraat Kandili gecesinde Tilmerç Mahallesinde bulunan Terece camisinde Kandil programına katılacak.

Batman Valiliğinde Gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, "Ülkemizin en güzel bölgelerinden, en güzel şehirlerinden biri olan, maddi ve manevi kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olan Batman şehrinde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Beraat gecesi münasebetiyle inşallah mevlit programını yapacağız, bu vesileyle buradayız. Bütün milletimizin ve İslam âleminin Beraat gecesi mübarek olsun. Bu vesileyle Batman Valiliğimizi ziyaret etmiş olduk. İnşallah din görevlilerimizle, salgın dolayısıyla tedbirlere uyarak bazı istişarelerde bulunacağız. Beraat gecemize olan hazırlığımızı birkaç gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu Beraat gecesi münasebetiyle, Mevla'm milletimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten ve hastalıktan muhafaza eylesin. Beraattınız mübarek olsun, Rabbim yar ve yardımcınınız olsun" dedi.