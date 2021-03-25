Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Berat Kandil mesajları ve kandil mesajı ile günün anlamı ve önemi belirtin

Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile bu gecenin anlamı ve önemi yine vurgulanacak. Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayacak gece idrak edilecek. Berat Kandili mesajı ile sevdiklerinize ''iyi kandiller'' diyebilirsiniz. Resimli, kısa, uzun, yeni kandil mesajları göndererek en içten dileklerinizi yakınlarınıza iletebilirsiniz. 2021 Berat Kandili mesajları, sözleri ve en güzel kandil mesajı seçenekleri bu başlık altında yer alıyor.
İşte, Berat Kandili mesajları;
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.