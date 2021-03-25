Berat Kandili ne zaman? 2021 Berat Kandil tarihi ne zaman? Diyanet dini ve kandil günleri tarihleri

Berat Kandili, kelime anlamında da olduğu gibi "Temize çıkmak" yani günahlardan arınmak amacıyla çeşitli ibadetlerin gerçekleştirildiği mübarek gün olarak biliniyor. Bu gecede Allah sevgisi ile dolup taşan kalplerle Müslüman alemi ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor. Bu kapsamda mübarek günün yaklaşmasıyla "Berat Kandili ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Diyanet dini günler takvimi ile Berat Kandili'nin idrak edileceği o tarihi duyurmuştu.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili aynı zamanda Ramazan ayının gelişinin de habercisi olarak bilinmektedir. İslam dininde kutsal kabul edilen bu mübarek gece bu hafta Cumartesi günü idrak edilecek.