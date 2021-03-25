Berat Kandili ne zaman? 2021 Berat Kandil tarihi ne zaman? Diyanet dini ve kandil günleri tarihleri

Berat Kandili, kelime anlamında da olduğu gibi "Temize çıkmak" yani günahlardan arınmak amacıyla çeşitli ibadetlerin gerçekleştirildiği mübarek gün olarak biliniyor. Bu gecede Allah sevgisi ile dolup taşan kalplerle Müslüman alemi ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor. Bu kapsamda mübarek günün yaklaşmasıyla "Berat Kandili ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Diyanet dini günler takvimi ile Berat Kandili'nin idrak edileceği o tarihi duyurmuştu.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili aynı zamanda Ramazan ayının gelişinin de habercisi olarak bilinmektedir. İslam dininde kutsal kabul edilen bu mübarek gece bu hafta Cumartesi günü idrak edilecek.
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.
10 Mart: Miraç Kandili
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17 Ekim: Mevlid Kandili