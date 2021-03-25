Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün Kandil mi, ne kandili? 2021 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimi

Müslüman alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Berat Kandili tarihi için geri sayım başladı. Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, Berat Kandili ve diğer kandillerin tarihi belli olmuştu. Her yıl Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen bu mübarek gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bu noktada, Berat Kandili ne zaman, hangi gün soruları öne çıkmaya devam ediyor. Peki, Berat Kandili hangi gün? Bugün Kandil mi, ne kandili? İşte Berat Kandili tarihi…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir.

İşte Berat Kandili tarihi…