Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur?

Berat Kandili orucu kaç gün tutulduğu merak edilirken kandil günü içinde heyecan dorukta! Her yıl olduğu gibi bu yıl da kandil gününde oruç tutmak isteyenler Berat Kandili orucu kaç gün tutulur kandil orucu ne zaman, hangi gün tutulur gibi sorulara yanıt arıyor. Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur. İşte Berat Kandili orucu ile ilgili tüm detaylar…
Diyanet 2021 takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;
Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;
"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" . der.
Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.
Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.