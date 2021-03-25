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Giriş Tarihi: 25.3.2021 17:29

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Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur?

İslam aleminin büyük merakla beklediği orucu için geri sayım başladı. ile 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek olan kandil günüyle alakalı olarak , , hangi gün tutulur gibi sorulara yanıt aranıyor. Mübarek gün ve gecelerde bol bol ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Berat Kandili orucu dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Berat Kandili orucu kaç gün tutulduğu merak edilirken kandil günü içinde heyecan dorukta! Her yıl olduğu gibi bu yıl da kandil gününde oruç tutmak isteyenler Berat Kandili orucu kaç gün tutulur kandil orucu ne zaman, hangi gün tutulur gibi sorulara yanıt arıyor. Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur. İşte Berat Kandili orucu ile ilgili tüm detaylar…

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet 2021 takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, NE ZAMAN KAÇ GÜN TUTULUR?

Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" . der.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULUR?

Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.

İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir. İftarın ardından ibadetlere başlanarak bütün gece Allah zikredilerek Beraat gecesi idrak edilir.

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