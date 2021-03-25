Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil orucuna sabah ne zamana kadar niyet edilir?

Berat Kandili orucuna nasıl niyet edildiği son günlerin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Diyanet takvimine göre 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek olan Berat Kandilinde oruç tutmak isteyenler nasıl niyet edildiğini ve ne zamana kadar niyet edilmesi gerektiğini araştırıyor. Beraat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. İşte 2021 Berat Kandili orucuna niyet etme ile ilgili merak edilenler…

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Mübarek Berat Kandili 2021 yılında 27 Mart tarihinde idrak edilecek. Berat Kandilinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisi ile oruca niyet ederken dikkat edilmesi gerekenlere ağırlık veriyor. Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir.