Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek.

PEYGAMBER EFENDİMİZ BERAT KANDİLİ GECESİNDE NAMAZ KILIN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTUN BUYURUYOR

İlahiyatçı Necmettin Nursaçan Berat Kandilinde oruç tutmanın sevap olduğunu şu şekilde açıklıyor. "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) berat kandil gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun buyuruyor." Allah rasulu böyle diyor; bu nedenle berat kandilinde oruç tutmamız sevaptır. Mübarek Berat Kandilinde vahim huylardan vazgeçmek için dua etmeli, millet için, vatan için, İslam dünyası için dualar edilmeli...

Dinimize göre berat; temize çıkma, ilahi af, günahlardan arınma ve rahmete naif olma anlamlarına geliyor; Peygamber efendimiz de Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade ediliyor: